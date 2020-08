Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: So ist der Stand bei Thiago, Martinez, Boateng und Alaba

Karl-Heinz Rummenigge rechnet "in diesen Tagen" mit einem Angebot für den Spanier Thiago. Bei dem 29-Jährigen sehe "es so aus, dass er uns verlassen möchte", sagte der Chef des FC Bayern München im Interview der Welt am Sonntag. Für den Mittelfeldspieler "war es wichtig, dass er gezeigt hat, dass er in den großen Spielen sehr wohl top spielen kann. Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt." Spekuliert wird über einen Wechsel des Mittelfeldspielers zum FC Liverpool. Der Vertrag des Triple-Gewinners läuft noch bis 2021.