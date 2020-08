Kein Ersatz? Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge: Dieser Bayern-Spieler kann die Rolle von Thiago ausfüllen

"Es muss nicht zwangsläufig sein, dass wir auf der Position noch etwas machen", sagte Rummenigge der AZ. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern denkt bei einem Ersatz für Thiago besonders an den zuletzt oft verletzten Corentin Tolisso. "Er ist Weltmeister, ein Spieler, der die Rolle anders interpretiert als Thiago oder Martinez. Coco ist sehr gefährlich vor dem Tor. Wir haben die Hoffnung, dass Coco viel Qualität in unser Spiel bringt", sagte Rummenigge.

Tolisso schließt Wechsel aus

Obwohl Tolisso in München immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und zuletzt nur selten zur Startelf zählte, denkt der Franzose in einem Pressegespräch für französische Medien in Lissabon nicht an einen Wechsel. "Ich sehe meine Zukunft bei den Bayern. Aktuell ist es einer der besten Vereine der Welt, vielleicht sogar der beste. Ich hatte Verletzungen, aber zur Zeit fühle ich mich gut. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und weiß, dass er auf mich zählt", sagte Tolisso über den Bayern-Chefcoach Hansi Flick.