Bayern-Sportvorstand Salihamidzic legt im Alaba-Poker nach: Werden keine "Verrücktheiten machen"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Position des FC Bayern München im Vertragspoker um David Alaba bekräftigt. Es gebe in Robert Lewandowski und Manuel Neuer eine "sportliche und finanzielle Obergrenze" , sagte der 43-Jährige dem Kicker. Er denke nicht, dass Alaba selbst glaube, über den beiden Kollegen zu stehen. Sein Berater Pini Zahavi dagegen denke in anderen Dimensionen. "Das kann er, aber da werden wir ihm nicht folgen. Verrücktheiten, wie er das vielleicht aus anderen Klubs kennt, werden wir nicht machen", sagte Salihamidzic.

George Alaba, der seinen Sohn ebenfalls berät, feuerte am Montagabend im TV-Sender Sky wild in Richtung Hoeneß zurück. Er sprach von "schmutzigen Lügen über Gehalts- und Provisionsforderungen" und schimpfte über "dreckige Anschuldigungen". Dass es nun rund um den Bayern-Verteidiger verbal gewaltig krachte, passte ihm selbst überhaupt nicht. "Ich wünsche mir, dass meine vertragliche Situation nicht in der Öffentlichkeit geklärt wird", bat der 28-Jährige in der Bild.