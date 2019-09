Bayern-Sportdirekor Salihamidzic kündigt DFB-Reaktion im Torhüter-Streit um Neuer und ter Stegen an

Nach den Äußerungen der Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hat sich auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic zur Debatte um die Nummer 1 im Nationalmannschafts-Tor geäußert. Und der 42-Jährige kündigt eine Reaktion des DFB zugunsten von Bayern-Keeper Manuel Neuer an: "Manuel hat es verdient, dass wir und der DFB hinter ihm stehen. Ich verstehe die Diskussion auch nicht. Ich habe heute mit Oliver Bierhoff gesprochen", sagte er nach dem Sieg zum Champions-League-Start des FCB gegen Roter Stern Belgrad bei Sport 1. "Daran liegt mir auch etwas, dass wir unter Kollegen so etwas besprechen. Wir verstehen uns gut", erklärt Salihamidzic das Gespräch. Von Bierhoff, Manager der Nationalmannschaft, erwartet er nun in den kommenden Tagen eine Reaktion: "Ich glaube, er hat das auch verstanden. Ich glaube er wird in den nächsten Tagen reagieren."

Vor der Partie gegen Belgrad hatte Karl-Heinz Rummenigge den Rundumschlag der Bayern-Verantwortlichen gegen den DFB und Neuers Konkurrenten Marc-André ter Stegen eingeleitet. Ihm gefalle das Verhalten von Seiten des Verbandes und von Bundestrainer Löw nicht: "Da wird nie so richtig Klartext gesprochen. In der Öffentlichkeit lässt man das wabern, und es wird zum Teil auf dem Rücken von Manuel ausgetragen. Das finde ich nicht fair", kritisierte der Vorstandsvorsitzende der Münchener nach der Partie bei Sky. Er vermisse Dankbarkeit für den langjährigen Stammtorhüter bei der Nationalmannschaft.

Nach dem Spiel setzte Bayern-Präsident Uli Hoeneß den Angriff auf die DFB-Verantwortlichen dann mit deutlichen Worten fort: "Dass man es zulässt, dass ein Mitspieler in die Öffentlichkeit geht, für ein Thema, das er nur mit Jogi Löw zu besprechen hat, das ist nicht in Ordnung", schimpfte Hoeneß bei Sport 1 und kündigte Konsequenzen an: "Wir werden es uns in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler ohne Grund beschädigt werden." In Zukunft werde der Verein "den Leuten schon ein wenig Feuer geben. Das können wir."

Barcelona-Keeper Ter Stegen hält Hoeneß zwar für einen "sehr guten Torhüter", Neuer sei jedoch "viel besser und erfahrener". Die Debatte um den Platz im DFB-Tor könne er nicht nachvollziehen: "Ich finde es unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt. Er hat überhaupt keinen Anspruch, dort zu spielen. Man kann im Tor nicht ständig hin- und herwechseln. Manuel Neuer ist die Nummer eins." Weil aber die "westdeutsche Presse" ter Stegen unterstütze, "als ob er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte", würde überhaupt ein Kampf um den Stammplatz aufgemacht werden. Neuer würde von der "süddeutschen Presse" hingegen "gar keine Unterstützung" erhalten.

Deutschlands Ersatzkeeper ter Stegen hatte seinem Ärger über fehlende Chancen im DFB-Team nach den EM-Qualifikationsspielen gegen Holland und in Nordirland Luft gemacht. Neuer konterte die Aussagen: "Wir sind eine Mannschaft und sollten uns als solche auch präsentieren. Ich weiß nicht, ob uns das hilft." Löw versuchte derweil, die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen: "Wir alle können uns doch nur freuen, mit Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen zwei Weltklassetorhüter zu haben", sagte der Bundestrainer: "Es ist doch klar, dass jeder einzelne ehrgeizig ist und auch spielen will, in der Nationalmannschaft brauchen und wollen wir diesen Konkurrenzkampf." Er stehe dazu, dass ter Stegen seine Chance erhalten werde.

