Bayern gegen Salzburg, Real gegen PSG: Amazon teilt Übertragungen für Champions-League-Achtelfinale mit

In der Champions League kommt es ab dem 15. Februar zu den Duellen im Achtelfinale. Der Streaming-Anbieter Amazon Prime Video gab am Mittwochmorgen die eigenen Übertragungstermine der Spiele bekannt. So wird Amazon das Hinspiel des Top-Duells zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid am 15. Februar exklusiv zeigen.

