Ex-Profi Effenberg sieht Karriere von Bayern-Star Sané in Gefahr: "... dann bleibt er ein ewiges Talent"

Erst der Traumstart mit einem Tor und zwei Vorlagen gegen Ex-Klub Schalke 04, zuletzt der tiefe Absturz in Leverkusen: Leroy Sané erlebt aktuell beim FC Bayern keine gute Phase. Beim 2:1-Sieg beim Werksklub war der Nationalspieler von Trainer Hansi Flick in der 32. Minute eingewechselt und 36 Minuten später wieder vom Feld genommen worden. Der Trainer versicherte, die Auswechslung habe taktische Gründe gehabt. Sané hatte sich nach dieser Entscheidung enttäuscht, aber auch einsichtig gezeigt. Für Ex-Profi Stefan Effenberg ist klar: "Kriegt Sané bei Bayern nicht die Kurve, kriegt er sie nirgendwo." Das schreibt der frühere Bayern-Star in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online. Anzeige

Sané war nach einer langwierigen Kreuzbandverletzung im Sommer für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet worden. "Da darf man schon erwarten, dass ein Spieler gute Leistungen bringt – und zwar konstant", kommentiert Effenberg die Ablösesumme. Der Außenstürmer konnte aber in den ersten Monaten nur in Ansätzen seine Klasse andeuten. Effenberg beschreibt die aktuell Situation des 24-Jährigen als "die alles entscheidende Phase" in seiner noch jungen Karriere mit vielen Höhen und Tiefen. "Wenn sich Sané bei Bayern nicht durchsetzt, wird die Kurve nach unten gehen und er ein ewiges Talent bleiben. Schafft er den Sprung, kann er eine Karriere hinlegen wie Franck Ribéry oder Arjen Robben", meint Effenberg.

Gnabry und Sané wurden nach dem 8:0 gegen Schalke zum Saisonstart schon als neues Traum-Duo der Bayern gefeiert. Danach warf den wegen eines Kreuzbandrisses lange ausgefallenen Sané eine Kapselverletzung im Knie erneut zurück, seine unbestrittene Klasse konnte er in den ersten Monaten nur in Ansätzen andeuten. "Eifer und Wille schlagen langfristig nicht nur Talent – sie sind auch entscheidend, um Vertrauen zu gewinnen: vom Trainerteam, von den Mitspielern, von den Verantwortlichen, den Fans und auch von einem selbst", meint Effenberg.

Sané, auf den Bundestrainer Joachim Löw bei der für die deutsche Nationalmannschaft desolaten WM 2018 in Russland verzichtet hatte, habe laut Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ein überragendes Talent. Sané müsse seinen Charakter aber an den FC Bayern anpassen, sagte Rummenigge zuletzt im Sport1-Doppelpass. Das heiße, alles für den Verein und für die Mannschaft "in die Waagschale" zu werfen. "Nicht die Mannschaft wird sich seinem Charakter anpassen, sondern er muss sich der Mannschaft anpassen." Auch Effenberg stellt sich dabei die Frage: Kann er sein Ego zurückstellen und das Team an erste Stelle rücken?

Effenberg kritisiert Sanés Körpersprache