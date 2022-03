Bayern-Schwächephase überstanden? Müller warnt nach Salzburg-Gala vor "Kritik-Hausmeister"

Endlich wieder ein souveräner Sieg: Der FC Bayern München hat seine Kritiker mit einer 7:1-Gala gegen RB Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League erstmal ruhiggestellt. Der FCB zeigte nach einer Reihe von schwächeren Vorstellungen in der Bundesliga, begonnen mit der peinlichen 2:4-Niederlage gegen den VfL Bochum Mitte Februar , über 90 Minuten eine nahezu perfekte Vorstellung. Grund zur Kritik? Gibt es kaum - und wird es in der Bayern-Kabine wohl auch weiterhin nur in Maßen geben. Denn Thomas Müller verriet bei Amazon Prime nach dem "Statement"-Sieg, wie ihn Kapitän Manuel Neuer nannte , dass die Mannschaft auch nach den zuletzt weniger starken Spielen cool geblieben sei - was sich nun deutlich ausgezahlt hat.

"Der Anspruch ist immer, dass man jedes Spiel perfekt spielt oder jedes Spiel zur Halbzeit deutlich führt. Aber dass es nicht die Realität widerspiegelt, ist auch klar", erklärte der deutsche Nationalspieler. "Trotzdem muss man diesen Anspruch irgendwo haben und pflegen." Doch die Kritik müsse auch in die richtige Richtung gehen, mahnte der Weltmeister von 2014. "Wir müssen untereinander - wir sind auch sehr selbstkritisch - aufpassen, dass wir den Kritik-Hausmeister nicht zu sehr reinlassen in unsere Kabine. Dass wir uns selber nicht zu sehr runterziehen."

Denn laut Müller sieht es auch in der Bundesliga, die der FC Bayern aktuell mit neun Punkten und einem mehr absolvierten Spiel vor Borussia Dortmund anführt, gar nicht so schlecht aus, wie von den Kritikern beschrieben. "Natürlich haben wir Spiele gehabt, die nicht so gut waren", räumte Müller ein, "Aber wir stehen in der Liga mit einem deutlich größeren Vorsprung vorne als es in den vergangenen Jahren der Fall." Nach der 7:1-Gala dürfte der spezielle "Hausmeister" nun sowieso erstmal Kabinenverbot haben.