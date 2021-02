Bayern-Spiele gegen BVB und Leipzig betroffen: DFL terminiert Bundesliga-Spieltage bis April

Entscheidet sich in diesen Wochen die Bundesliga-Saison? Die DFL hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 24 bis 28 bekannt gegeben. Betroffen sind die Duelle von Tabellenführer und Dauer-Meister FC Bayern München mit Vizemeister Borussia Dortmund und dem einzigen verbliebenen Verfolger RB Leipzig. Anzeige

Der Klassiker zwischen den Bayern und dem BVB ist das Topspiel des 24. Spieltags und findet am Samstagabend, 6. März um 18.30 Uhr in der Allianz Arena statt. Am Ostersamstag kommt es dann womöglich zum vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft wenn die Bayern bei RB-Leipzig antreten. Es ist dann das Topspiel des 27. Spieltages, Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Das Verfolgerduell zwischen dem derzeitigen Vierten Eintracht Frankfurt und dem drittplatzierten VfL Wolfsburg steigt am 28. Spieltag. Anpfiff am Samstag, den 10 April ist um 15.30 Uhr. Am Ostersonntag (4. April, 18 Uhr) steigt das Berliner Derby zwischen Union und Hertha. Am Karfreitag findet keine Partie in der Bundsliga statt. Die Partie zwischen Mönchengladbach und und Freiburg wird statdessen am Samstag (3. April) um 20.30 Uhr ausgetragen.