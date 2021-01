Bayern-Star und DFB-Kapitän Manuel Neuer setzt hohe EM-Ziele: "Traue uns alles zu"

Trotz des Debakels gegen Spanien zum Jahresende und des Wirbels um die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw hat Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hohe Ziele für die EM. "Ich traue uns alles zu", sagte der 34 Jahre alte Welttorhüter in einem am Mittwoch auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) veröffentlichten Interview: "Ich bin ein positiver Mensch, ich glaube an uns, ich glaube daran, dass wir die Möglichkeit haben, bei der EM eine gute Rolle zu spielen."

Anzeige