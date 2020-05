Bayern-Star Gnabry über Förderer Mertesacker beim FC Arsenal: "Wie ein freundlicher Arnold Schwarzenegger"

Serge Gnabry hat die besondere Rolle von Per Mertesacker zu Beginn seiner Karriere herausgestellt. In einem Beitrag für die Players' Tribune bezeichnete der heutige Bayern-Star den Innenverteidiger als "großen Bruder" während seiner Zeit beim FC Arsenal. Gnabry war 2011 in die U18 der "Gunners" gewechselt, im gleichen Jahr zog es Mertesacker von Werder Bremen zu den Londoner Profis.