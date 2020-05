Bayern-Star Joshua Kimmich über Profi-Durchbruch: "Im Nachhinein tun alle so, als hätten sie es gewusst"

Mit seinem Geniestreich im Bundesliga-Klassiker hatte Joshua Kimmich unter der Woche womöglich für eine Vorentscheidung im Titelrennen gesorgt. Ein gefühlvoller Heber des Bayern-Profis entschied letztendlich das Topspiel gegen Verfolger Borussia Dortmund, das mit einem 1:0 für den Tabellenführer endete. Am Samstagabend legte der Rekordmeister eindrucksvoll nach, fertigte Fortuna Düsseldorf mit 5:0 ab und steuert auf die achte Meisterschaft in Folge zu.

Seitdem Kimmich im Sommer 2015 also zu den Bayern gewechselt war, gewann er mit seinem Team jedes Jahr den Titel. In einer zweiteiligen ZDF-Langzeitdokumentation (Sonntag ab 17.10 Uhr) wurde der 25-Jährige bei seinem Aufstieg zum Münchner Führungsspieler begleitet - und gibt dabei auch Einblicke in sein privates Umfeld. Er wolle damit zeigen, "dass man nicht nur Fußballer ist, sondern, dass auch ein Mensch dahinter steckt", so Kimmich, "man bekommt ein Gefühl dafür, wie ich neben dem Platz ticke."