Bayern-Star Joshua Kimmich erklärt: Deshalb bin ich noch nicht geimpft

Der FC Bayern München gewann sein Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim souverän mit 4:0 und bleibt Tabellenführer. Das große Thema am Samstagnachmittag schon vor und auch nach dem Spiel: Joshua Kimmich. Am Freitagabend kamen Spekulationen auf, der Nationalspieler sei einer von fünf ungeimpften Spielern gegen das Coronavirus bei den Bayern. Die Bild hatte zuerst darüber berichtet.

Nach der Partie bestätigte sich der 26-Jährige bei Sky den Bericht. "Ja, das stimmt", sagte Kimmich. "Ich habe einfach für mich persönliche Bedenken was Langzeitstudien angeht. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, werde alle zwei oder drei Tage getestet. Jeder sollte seine Entscheidung für sich selbst treffen", erklärte der Bayern-Star. "Ich bin kein Corona-Leugner oder Impfgegner, das finde ich immer schade, wenn es um die Debatte geht. Es gibt auch noch ein paar andere Leute, die vielleicht Bedenken haben. Das sollte man respektieren." Ein zukünftige Impfung schließt Kimmich nicht aus. "Ich sage nicht kategorisch, dass ich mich überhaupt nicht impfen lasse. Es ist gut möglich, dass ich das noch mache."

Auf die Frage, ob er verstehen könne, dass die Fans, die nur unter Einhaltung der 2G-Regel (Geimpft, Genesen) das Stadion besuchen dürfen, es als unfair empfinden könnten, wenn Kimmich als Ungeimpfter auf dem Rasen steht, sagte der Nationalspieler: "Ich weiß es nicht, wie das bei anderen Menschen ist, die ins Büro gehen. Da ist sicher auch nicht in jedem Job nur 2G. Und außerdem sind wir hier auch noch an der frischen Luft, da ist das Risiko nicht so groß, sich anzustecken."