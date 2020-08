Bayern-Star Joshua Kimmich nach Final-Triumph: "Größter Tag in meiner Karriere"

Als "größten Tag in meiner Karriere" bezeichnete der Rechtsverteidiger den Final-Sonntag, an dem seine Bayern Paris St. Germain mit 1:0 besiegten. "Es ist gar nicht so wirklich zu beschreiben, was man empfindet, mit so einer Truppe auf dem Platz zu stehen" sagte ein sichtbar emotionaler Kimmich. "Wenn man mit Brüdern so einen Titel gewinnt, ist es das Maximum, das man erreichen kann."