Bayern-Star Kimmich schwärmt von Talent Musiala: "Sehr trickreich, variabel und dynamisch"

Bayern-Trainer Hansi Flick, Bundestrainer Joachim Löw und viele TV-Experten loben den erst 18-jährigen Jamal Musiala in höchsten Tönen. Das Mega-Talent des FC Bayern zieht die Blicke in dieser Saison besonders auf sich. Und auch Bayern-Star Joshua Kimmich schwärmt gegenüber dem Klub Sender FC Bayern.tv vom Offensivspieler. Der 26-jährige Führungsspieler erklärt, was sich bei Musiala bald noch verändern dürfte.

"Schon in den ersten Trainingseinheiten bei uns hat man gesehen, dass er wirklich etwas Besonders kann. Er ist gerade in der Ballbehandlung sehr trickreich, variabel und auch sehr dynamisch - gerade mit seinem ersten Kontakt. Er versucht immer den Ball nach vorne mitzunehmen", lobt Kimmich seinen Mitspieler. Beim Champions-League-Hinspiel in Rom stieg der noch etwas schmächtige Bubi zum jüngsten Münchner Königsklassen-Torschützen auf, er löste Samuel Kuffour ab. Bundestrainer Löw will Musiala gleich für den Länderspiel-Dreierpack im März einladen. Mit 18 im Nationalteam? Da spielte Kimmich noch in der U18 und U19 des DFB.