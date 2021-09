Bayern-Star Robert Lewandowski: Diese Entscheidung in meiner Karriere "zahlte sich aus"

Torjäger Robert Lewandowski hat vor wenigen Tagen die nächste Trophäe erhalten - diesmal als erfolgreichster Torschütze Europas. 41 Treffer erzielt der Pole in der Bundesliga-Saison 2020/21. In einem Interview mit dem "Kicker" begründet der 33-Jährige die Top-Leistungen mit einer Umstellung in seiner Karriere.