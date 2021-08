Bericht: Bayern-Star Robert Lewandowski sucht neue Herausforderung bei Top-Klub

Dem Bericht zufolge wolle Lewandowski eine neue Herausforderung vor seinem 35. Lebensjahr antreten - am Samstag feiert der Torjäger seinen 33 Geburtstag. Demnach sei ein Transfer im kommenden Sommer realistisch. Der FC Bayern verlange aktuell angeblich knapp 117 Millionen Euro. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann reagierte vor wenigen Wochen noch entspannt auf die Gerüchte. "Ich glaube, auf der einen Seite weiß Robert, was er in München hat, was er an der Mannschaft hat. Das ist Punkt 1. Punkt 2: es gibt eine vertragliche Situation", sagte der Cheftrainer des deutschen Rekordmeister im Interview mit dem TV-Sender Sky.