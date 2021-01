Bayern-Star Serge Gnabry nach Zwangspause zurück im Training - Option im DFB-Pokal gegen Kiel?

Nationalspieler Serge Gnabry ist beim FC Bayern vor dem DFB-Pokal-Spiel bei Holstein Kiel wieder ins Training zurückgekehrt. Wie die Münchner mitteilten, konnte der 25-Jährige am Montag "sowohl bei den spielerischen als auch bei den taktischen Elementen" voll mitwirken. Gnabry hatte am Sonntag vor einer Woche im Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 (5:2) eine Schienbeinprellung erlitten. Er verpasste anschließend die Auswärtspartie bei Borussia Mönchengladbach (2:3). Die Münchner bestreiten am Mittwoch (20.45 Uhr) bei Zweitligist Holstein Kiel ihre Nachholpartie in der zweiten Pokalrunde.

