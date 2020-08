Bayern-Star Thiago vor Wechsel - Trainer Hansi Flick fordert weitere Transfers: "Müssen Qualität ersetzen"

Trainer Hansi Flick kann den Wechselwunsch seines Mittelfeldspielers Thiago nach sieben Jahren beim FC Bayern München nachvollziehen. "Als Mensch und Sportler kann ich Thiago verstehen" , sagte Flick der Sport Bild. "Er will eine neue Herausforderung, was meiner Meinung nach die Premier League sein müsste." Der Spanier sei aber "ein sehr wichtiger Spieler für uns, der dem Team das gewisse Etwas gibt" , lobte der 55 Jahre alte Coach.

Der Mittelfeldspieler will noch einmal einen Schritt zu einem noch größeren Klub als den FC Bayern gehen. "Thiago ist jetzt 29, sobald die 3 vorne steht, wird es schwieriger, einen Topklub in Europa zu finden", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge der AZ. "Deshalb muss man ein bisschen Verständnis dafür haben. Thiago hatte einen Top-Klub in Spanien, einen Top-Klub in Deutschland vielleicht möchte er noch zu einem Top-Klub in England."