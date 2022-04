Bayern-Star Thomas Müller gelingt Bundesliga-Rekord und gesteht: Meisterschaft hilft gegen den Frust 

Rekordmeister - was beim FC Bayern schon seit Jahren den Briefkopf ziert, kann sich Thomas Müller nun auch auf seine ganz persönliche Autogrammkarte drucken. Mit dem Gewinn des Titels am Samstagabend machte der Nationalspieler seine nun schon elfte Meisterschaft der Karriere perfekt und hat in seinem Trophäenschrank jetzt so viele Meisterschalen wie kein anderer Profi in der Bundesliga-Geschichte. Ein Rekord, den sich Müller bislang mit David Alaba teilen musste. Doch der Österreicher wechselte im Sommer zu Real Madrid und machte damit den Weg für Müllers alleinige Bestmarke frei.

