Bayern-Streit eskaliert weiter: Co-Trainer Miroslav Klose schimpft über Kommunikation

Hansi Flick hat seinen Abschiedswunsch beim FC Bayern München öffentlich kundgetan – und damit den Ärger der Klub-Bosse provoziert. Nachdem Flick nach dem Spiel in Wolfsburg am Samstag mitteilte, dass er dem Verein erklärt hat, den Klub nach der Saison verlassen zu wollen, reagierte der Vorstand am Sonntag. In einer Mitteilung rüffelten die Bosse Flick für sein Vorgehen: "Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen", hieß es darin. Doch der Streit eskaliert noch weiter. Nun hat nämlich auch Co-Trainer Miroslav Klose deutliche Kritik am Verein geübt.

Anzeige