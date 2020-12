Bayern-Stürmer Robert Lewandowski: Absage des Ballon d'Or "zu früh" - private Einblicke in Corona-Sorgen

Die Absage der diesjähren Vergabe des Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt treibt Robert Lewandowski offenbar weiter um. "Vielleicht wurde diese Entscheidung zu früh getroffen, denn alle anderen Wettbewerbe konnten entschieden werden", sagte der Torjäger des FC Bayern im Interview der Daily Mail und betonte, wie bitter der Ausfall der Preisverleihung für ihn persönlich sei: "So viele Spieler, Trainer und Journalisten wissen, dass es meine beste Saison war." Immerhin: Am 17. Dezember vergibt die FIFA ihren "The-Best-Award" , auf den Lewandowski als Favorit gilt.

Doch nicht nur Titel und Trophäen beschäftigen den Stürmer in diesen Wochen, sondern auch und vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Es ist eine große Herausforderung, in dieser Situation perfekte Arbeit abzuliefern", gesteht der polnische Nationalstürmer und gibt einige persönliche Einblicke: "Es ist sehr wichtig, seine Familie und seine Freunde zu treffen. Aber es geht nicht." Dies sei für ihn "mental sehr herausfordernd". Auch die Geisterspiele und die fehlende Atmosphäre in den Stadien gehen nicht spurlos an Lewandowski vorbei: "Das ist nicht die Natur des Fußballs."