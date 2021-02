Bericht: Bayern-Talent Jamal Musiala nimmt DFB-Einladung von Bundestrainer Joachim Löw an

Jamal Musiala hat offenbar mit Blick auf seine Karriere in der A-Nationalmannschaft eine Entscheidung getroffen. Der gebürtige Stuttgarter besitzt auch einen englischen Pass und verfügt daher über zwei Optionen. Laut der englischen Zeitung Daily Mail ist inzwischen klar: Das große Talent des FC Bayern folgt der Einladung von Bundestrainer Joachim Löw für die März-Länderspiele der DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Island (25. März), Rumänien (28. März) und Nordmazedonien (31. März).

Löw hatte Ende Januar den 17-Jährigen vom FC Bayern ausdrücklich gelobt. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut", sagte der Bundestrainer der Bild am Sonntag nach dem 4:1-Sieg der Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim: "Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm." Und diese ist jetzt wohl pro DFB-Auswahl gefallen.