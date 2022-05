Auch Bayern-Talent Wanner trifft: Deutsche U17-Auswahl gewinnt EM-Auftakt gegen Italien

Die deutsche U17-Auswahl ist mit einem Sieg in die Europameisterschaft in Israel gestartet. Das Team von Coach Marc-Patrick Meister setzte sich am Montag im Auftaktspiel in Nes Ziona gegen Italien mit 3:2 (2:1) durch. Tom Bischof brachte die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes in der 24. Minute in Führung, ehe nur drei Minuten später Paul Wanner (27.) nachlegte. Doch kurz vor der Pause durch Kevin Bruno (44.) und unmittelbar nach dem Wiederanpfiff durch Alessandro Bolzan (48.) glichen die Italiener aus, ehe Dzenan Pejcinovic (56.) den Siegtreffer für das deutsche Team erzielte.

