Bayern-Torjäger Robert Lewandowski denkt nicht ans Karriereende: "Vielleicht noch acht Jahre"

Mit dem FC Bayern holte Robert Lewandowski nicht nur den Titel in der Bundesliga, im DFB-Pokal und der Champions League, sondern wurde auch in allen Wettbewerben bester Torschütze. Gegenüber dem Kicker sprach der 32-Jährige nun über die Gründe für seine persönliche Rekordsaison. Dem Fachmagazin sagte der Pole: "Ich fühle mich besser als mit 26. Das betrifft nicht nur meinen Körper, sondern auch das Fußballerische und Technische: Da habe ich in den vergangenen Jahren ganz gezielt gearbeitet, um mein optimales Niveau zu erreichen."