Bayern-Torwart Ulreich schaltet sich in Debatte um Neuer und ter Stegen ein: "Bitter"

Ulreich: "Für die DFB-Trainer wird nicht zur Diskussion stehen, wer die Nummer eins ist"

Er verstehe zwar den Ärger von ter Stegen, das es aktuell nicht zum Stammplatz reicht . Ulreich: "In Deutschland hat er mit Manu aber einen anderen herausragenden Torwart vor sich, der sogar einen Tick besser ist." Ter Stegen sei deshalb gut beraten, sich hinten anzustellen und zu "warten, bis die eigene Chance kommt", erklärte der frühere Stuttgart-Keeper. "Ich glaube aber, dass alle gut damit beraten sind, wenn nicht immer so viel in die in die Debatte hineininterpretiert wird. Für die DFB-Trainer wird es auch nicht zur Diskussion stehen, wer die Nummer eins ist."

Verständnis, dass Bayern-Präsident Uli Hoeneß in der Form abgeht. Der hatte am Donnerstag seine ohnehin harsche Kritik an ter Stegen und den Verantwortlichen des DFB nochmals in aller Deutlichkeit erneuert. "Ich hatte mich mit Karl-Heinz Rummenigge abgesprochen, dass es an der Zeit ist, dass wir unseren Torwart Manuel Neuer endlich mal unterstützen müssen", sagte Hoeneß in München: "Von den handelnden Personen hätte ich schon erwartet, dass man den Herrn ter Stegen mal in die Ecke stellt und ihm mal klar sagt, dass es so nicht geht."