Bayern-Trainer Flick mit emotionaler Abschieds-Botschaft: "Erfolg hat man nur gemeinsam"

Noch drei Spiele, dann schlägt Hansi Flick das Kapitel FC Bayern endgültig zu. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag bestätigte, wird der eigentlich bis Sommer 2023 laufende Vertrag vorzeitig aufgelöst. Flick äußert sich in einer Abschieds-Botschaft, die an einem Punkt zumindest ein wenig Interpretations-Spielraum hinterlässt.