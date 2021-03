Bayern-Trainer Flick bestätigt Aussprache mit Sportvorstand Salihamidzic - Kimmich mahnt zur "Ruhe"

Trotz des großen Erfolgs beim FC Bayern München bestimmte zuletzt vor allem ein Thema die Berichterstattung beim deutschen Rekordmeister: ein angeblicher Streit zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der für Unruhe im Verein gesorgt hatte. Nachdem er seinen Boss bereits vor dem Anpfiff des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Lazio Rom (2:1) in puncto Transfers in Schutz genommen hatte, hat Flick nach dem Schlusspfiff nun eine Aussprache mit Salihamidzic bestätigt. "Wir haben das gemacht, wir sind beide aufeinander zugegangen und haben es ganz im Sinne des Vereins aus der Welt geschaffen" , berichtete der 56-Jährige bei Sky über eine Unterredung am Mittwoch. "Es war ein kurzes Gespräch. Wir sind sehr optimistisch für den Rest der Saison, für die Zukunft."

Kimmich mahnt zur "Ruhe" beim FC Bayern

Diese Streitigkeiten haben natürlich auch die Spieler mitbekommen, wenn auch zunächst nur über die Medien. "Man bekommt mit, was außerhalb geschrieben und diskutiert wird", gab Mittelfeld-Anführer Joshua Kimmich nach dem Heimsieg und Viertelfinal-Einzug zu. Der Nationalspieler nahm seine Vorgesetzten in die Pflicht: "Am Ende des Tages wäre es schöner, wenn bei dem sportlichen Erfolg etwas Ruhe einkehrt und wir nicht intern Zündstoff nach außen geben." Er denke jedoch nicht, dass der Flick-/Salihamidzic-Konflikt die Mannschaft belaste. Ähnlich sah es Teamkollege Eric Maxim Choupo-Moting: "Es war nie Thema in der Kabine. Die Presse braucht immer was zu schreiben. Wir konzentrieren uns auf unsere Leistung."