Bayern-Trainer Flick bestätigt: Coman und Davies für Barcelona-Spiel zu "100 Prozent fit" - Pavard keine Option

Der FC Bayern München geht den nächsten Teil der Triple-Mission mit der bestmöglichen Mannschaft an: Wie Bayern-Trainer Hansi Flick am Donnerstagabend auf der Pressekonferenz des Rekordmeisters bestätigte, können die zuletzt angeschlagenen Spieler Kingsley Coman und Alphonso Davies im Giganten-Duell gegen den FC Barcelona spielen. "Alle Spieler, die dabei sind, sind zu 100 Prozent fit", sagte Flick vor dem Viertelfinale des Champions-League.Turniers in Lissabon. Die Bayern, die in dieser Saison bereits die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen haben, benötigen noch drei Siege in der Champions League, um sich zum ersten Mal seit 2013 das Triple zu sichern.