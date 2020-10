Bayern-Trainer Flick erklärt: Deshalb startet Müller statt Costa auf dem Flügel - Gnabry "geht es gut"

Hansi Flick musste aufgrund des Ausfalls von Serge Gnabry für das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Atlético Madrid einen Ersatz auf dem offensiven Flügel finden. Gnabry war am Tag vor der Partie ( hier im SPORTBUZZER-Liveticker ) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und statt des 25-Jährigen wirbelt Thomas Müller gegen den spanischen Klub auf der Außenbahn. Damit sitzt Rückkehrer Douglas Costa zunächst auf der Bank, obwohl er genau für diese Position gekommen war.

Bayern-Trainer Flick ist allerdings der Meinung, dass er aktuell noch nicht für die Startelf in Frage kommt. "Man muss sagen, dass Costa nicht bei einhundert Prozent ist und noch nicht von Anfang an spielen kann", erklärte Europas Trainer des Jahres vor Anpfiff bei Sky und fügte an: "Wir müssen ihn langsam ranführen, weil er einige Verletzungen gehabt hat. Das müssen wir berücksichtigen. Er kriegt die Zeit, die er braucht."