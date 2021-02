Bayern-Trainer Flick nach Telefonat mit Lauterbach: Interessantes Gespräch, gute Atmosphäre

Das Thema Corona beschäftigt Bayern-Trainer Hansi Flick gerade intensiv. Am Donnerstag telefonierte er mit Karl Lauterbach, um sich nach einem Zwist mit dem SPD-Gesundheitspolitiker persönlich auszutauschen. Auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt gab Flick einen Einblick in die Unterhaltung mit dem Experten.

"Es war ein sehr gutes und interessantes Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war eine gute Atmosphäre. Ich glaube, jeder konnte aus dem Gespräch etwas mitnehmen", sagte Flick der nicht auf die Inhalte des Telefonats eingehen wollte: "Das war ein persönliches Gespräch und damit ist auch alles gesagt." Lauterbach teilte bereits am Donnerstag via Twitter mit, dass er mit Flick "eine Halbzeit lang über die Lage des Profifußballs in Zeiten von Corona" gesprochen habe. "Es war für mich ein spannendes und konstruktives Gespräch mit gegenseitiger Wertschätzung. Jeder Streit ist beigelegt", so der SPD-Gesundheitspolitiker.