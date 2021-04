Bayern-Trainer Flick führte Gespräch mit Vorstand Kahn: Diese Punkte waren Thema

"Ich habe ihnen ja gesagt, wie wichtig diese Woche ist. Ich habe mit Oliver Kahn auch über andere Dinge gesprochen. Wir haben keinen Druck. Ich habe gehört, dass wir einen fünften Stern bekommen könnten. Von daher sind die Spiele sehr wichtig. Unser aller Fokus liegt genau darauf", sagte Flick, der dann aber auf Nachfrage bei der Medienrunde doch noch Einblicke in die Themen des Gesprächs mit Kahn gab: "Wir haben kurz gesprochen - darüber, wie wichtig diese Woche ist. Und über das Aus gegen Paris Saint-Germain."

Kahn und Salihamidzic müssten Flick-Nachfolger bestimmen

Es wäre nun an Kahn, dem künftigen Ober-Boss, nicht mehr im Hintergrund zu verharren, sondern Führungsanspruch und damit auch Führungsstärke zu demonstrieren. Karl-Heinz Rummenigge, Flicks wichtigster Unterstützer, ist am Jahresende weg - Kahn übernimmt. Doch wie sieht der frühere Welttorhüter den Streit zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Flick? Falls der Bayern-Coach am Saisonende gehen sollte, müssten Kahn und Salihamidzic federführend einen Nachfolger aus dem Hut zaubern. Sechs Spiele mit Flick als Trainer des deutschen Rekordmeisters bleiben definitiv noch. Als nationaler Champion könnte er dann Bundestrainer Joachim Löw beerben.

Richtig gute Stimmung herrschte beim FC Bayern zuletzt nur selten. Auf die Frage, ob Flick eher Harmonie oder Reibereien für Erfolge benötigte, sagte er: "Ich bevorzuge eher Harmonie. Aber es gibt nie etwas, was es zu 100 Prozent gibt, daher muss man beides in Kauf geben. Aber mit Harmonie - glaube ich – sind die Chancen vielversprechender." Und so könnte die Zusammenarbeit nach den Unstimmigkeiten mit Salihamidzic schon früher vorbei sein als zum eigentlichen Vertragsende 2023.