Bayern-Trainer Flick kündigt Gespräch mit Karl Lauterbach an: "Gemeinsam an Dinge herangehen"

Da gibt es offensichtlich Klärungsbedarf. Trainer Hansi Flick hat nach dem Remis seines FC Bayern gegen Arminia Bielefeld (3:3) eine Aussprache mit SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in Aussicht gestellt. Der 55-Jährige möchte sich mit dem Politiker treffen - oder zumindest telefonieren -, um über die Thematik rund um die Corona-Diskussionen bei der Bayern-Reise zur Klub-WM in Katar zu sprechen. "Die Corona-Pandemie ist eine wahnsinnige Belastung und Herausforderung für uns, es nagt an uns allen", erklärte der Bayern-Coach. "Wichtig ist es, gemeinsam an die Dinge heranzugehen."

