Bayern-Trainer Flick lässt Final-Startelf gegen PSG offen: Boateng und Pavard absolvieren letzte Tests

Jetzt geht es um den Titel: Am Sonntag (21 Uhr, ZDF, Sky und DAZN) treffen mit dem FC Bayern und Paris St. Germain zwei Fußball-Schwergewichte im Finale der Champions League aufeinander. Ob die Bayern allerdings mit ihrer bestmöglichen Elf starten können, ist noch offen. FCB-Trainer Hansi Flick wollte sich vor dem Final-Duell noch nicht in die Karten schauen lassen, ob die beiden Verteidiger Jerome Boateng und Benjamin Pavard am Sonntag von Beginn an in der Bayern-Aufstellung stehen werden: "Nach dem Abschlusstraining mache ich mir Gedanken mit meinem Trainerteam", sagte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Finale über die beiden angeschlagenen Bayern-Stars.