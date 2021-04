Bayern-Trainer Flick bestätigt: Lewandowski kehrt gegen Mainz in den Kader zurück

"Wir sind uns alle einig, dass Robert Lewandowski das große Ziel hat, Gerd Müllers Rekord zu knacken. Er ist im Kader dabei" , sagte Flick am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz. Auf SPORT BUZZER-Nachfrage ergänze der Bayern-Coach: "Es ist erst einmal wichtig, dass wir die deutsche Meisterschaft einfahren. Dann ist auch klar, dass Robert Lewandowski vier Wochen gefehlt hat. Er ist aber in guter körperlicher Verfassung. Wir müssen gucken, wie er das verkraftet. Wir werden ihn alle unterstützen, aber erst einmal steht der Erfolg der Mannschaft und damit des Vereins im Fokus."

Am Samstag ist es soweit - zumindest wenn es nach den Plänen des FC Bayern geht. Die Münchner wollen mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) die neunte Meisterschaft am Stück perfekt machen. 31 Titel insgesamt und 30 davon zu Bundesliga-Zeiten - letzteres bringt den fünften Stern. Dazu soll die Jagd von Robert Lewandowski, der wegen einer Knieverletzung zuletzt vor einem Monat für die Bayern zum Einsatz kam, fortgesetzt werden. 35 Tore hat der Pole auf dem Konto, die Bestmarke von Gerd Müller liegt bei 40 Treffern.

Neben Robert Lewandowksi gab es mit Blick auf den Kader nicht ganz so viele Fragezeichen bei den Münchnern. Serge Gnabry nach einem positiven Corona-Test und Corentin Tolisso nach einem Sehnenriss im Oberschenkel absolvierten am Mittwoch wieder ein Lauftraining. Beide stehen Flick am Samstag in Mainz wohl noch nicht zur Verfügung. Klar ist aber, dass Leon Goretzka wieder im Aufgebot steht. "Bei Serge Gnabry und Marc Roca muss man noch das Training heute abwarten. Ich bin froh, dass sich der Kader wieder füllt", erklärte der Bayern-Trainer.