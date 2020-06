Bayern-Trainer Hansi Flick vor Bremen-Spiel über Meisterschaft: "Wollen den Sack zumachen"

... Rotation in Bremen: "Wir werden es in Bremen genauso motiviert, engagiert und mit Professionalität angehen. Es wird zwei Änderungen geben, die kann sich jeder denken (Müller und Lewandowski, d. Red.). Was ansonsten ist, muss man abwarten. Wir haben heute trainiert. Es war nicht so viel Inhalt. Wir haben im Kreis gespielt und Abschlüsse gemacht. Das reicht für heute. Jetzt haben wir 24 Stunden Zeit, um Kräfte zu tanken und uns vorzubereiten. Ich spüre bei keinem eine Müdigkeit, dass er nicht spielen kann. Alle Spieler, die zur Verfügung stehen, sind hundertprozentig motiviert. Wir wollen den Sack zu machen."

Flick: "Müssen das Spiel erst einmal gewinnen"

Flick: "Mache mir keine Gedanken um die Champions League"

... die aktuelle Form und den guten Lauf: "Die Qualität im Training ist sehr, sehr hoch. Das ist die Basis, dass man auch im Spiel gute Leistungen abliefern kann. Wir gehen step by step und schauen, dass wir die Meisterschaft in trockene Tücher bekommen. Wir haben sieben Punkte Vorsprung, aber wir müssen die Spiele erstmal gewinnen. So wie wir aufgetreten sind, mit Dynamik, Intensität, so wollen wir auch in Bremen auftreten. Aufgrund der Spiele und des Laufs ist es natürlich nicht normal und man denkt drüber nach, dass das gut ist. Aber die Qualität der Mannschaft ist einfach gut. Uns fehlt aufgrund der Verletzungen leider etwas Breite, daher konnten wir nicht immer alle Spieler ersetzen. Die Art und Weise, wie wir trainieren, ist immer auf hohem Niveau. Das ist die Basis für eine gute Performance am Wochenende. Die Spieler setzen unsere Vorgaben immer gut um und wir schauen immer wieder, was man noch verbessern kann. Daher bin ich sehr zufrieden."