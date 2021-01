Bayern-Trainer Hansi Flick reagiert auf Alaba-Gerüchte: "Geht in Richtung Wechsel"

Hansi Flick hat die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass David Alaba doch über das eigentliche Vertragende im Sommer hinaus beim FC Bayern bleibt. Groß scheint diese allerdings nicht mehr zu sein. "Es geht in die Richtung, dass es einen Wechsel gibt", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Augsburg. "Der Verein hat sich klar dazu geäußert. Die Voraussetzungen sind so, dass er den Verein verlässt." Konkret ihm gegenüber habe Alaba einen Wechsel aber noch nicht bestätigt.

