Scharmützel an der Seitenlinie: Bayern-Trainer Hansi Flick beklagt Verhalten auf Ersatzbänken

Bayern-Trainer Hansi Flick sehnt sich nach einer Rückkehr der Fußballfans in die Bundesligastadien - auch wegen der aktuell vermehrt wahrnehmbaren Animositäten von den Ersatzbänken . "Es ist schon so, dass sehr viel auf dem Platz zu hören ist - und auch von der gegnerischen Bank. Das ist nicht immer ganz schön ", sagte der 55-Jährige nach sieben Monaten mit Geisterspielen. Es sei bisweilen "eine sehr große Herausforderung", nicht auf die Emotionen und Zwischenrufe von der gegnerischen Bank zu reagieren.

"Es würde uns allen gut tun, wenn man das eine oder andere von der gegnerischen Bank nicht mehr so übermittelt bekommt", sagte Flick or dem Auswärtsspiel des deutschen Rekordmeisters am Samstag in Berlin. Bei Union hatten die Bayern im Mai das erste Geisterspiel nach dem Corona-Lockdown bestritten. "Wenn Zuschauer da sind, und wenn das Stadion laut ist, dann sind Dinge, die nebenan auf der Bank gesagt werden, nicht so hörbar", beschrieb Flick die veränderte Situation.