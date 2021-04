Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt: Serge Gnabry und Marc Roca fallen gegen Paris Saint-Germain aus

Der FC Bayern muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf Serge Gnabry verzichten. Das bestätigte Trainer Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Zudem wird auch Marc Roca ausfallen. Anzeige

"Marc Roca hat sich am Sonntag verletzt, muss pausieren und ist nicht dabei", sagte Flick. "Bei Serge ist es so, dass er Halsschmerzen hat und voraussichtlich ausfallen wird", so der 56-Jährige. Beide hatten schon beim Training am Vormittag gefehlt - was auf einen Ausfall hindeutete.

Für das Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr/Sky) in München kann Flick anders als in der Bundesliga wieder auf die in Leipzig gesperrten Jérôme Boateng und Alphonso Davies zurückgreifen. Boateng, dessen Ende beim FC Bayern im Sommer laut Kicker fix sein soll, zeigte sich gut gelaunt bei der Einheit am Vereinsgelände.