Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt: Süle und Zirkzee fallen für Topspiel gegen den BVB aus

Ohne Niklas Süle und Joshua Zirkzee muss der FC Bayern zum Topspiel der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr, Sky) zu Borussia Dortmund reisen. Die Ausfälle der beiden FCB-Profis bestätigte Bayern-Coach Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Duell gegen den BVB. Alle weiteren Spieler des Rekordmeisters sind aber wieder fit - so auch Leon Goretzka, der zuletzt wegen Problemen an der Wade aussetzten musste.

Süle und Zirkzee befinden sich aktuell wegen zunächst positiver Corona-Tests noch in Quarantäne. Beim Abwehrspieler Süle ist allerdings, wie der SPORT BUZZER am Donnerstag exklusiv berichtet hatte und der FCB mittlerweile bestätigte, ein zweiter Test negativ ausgefallen. Laut Bild soll dies auch bei Ergänzungsspieler Zirkzee der Fall gewesen sein. Spielen dürfen beide gegen Dortmund trotzdem nicht. Wann beide wieder eingesetzt werden können, ist noch unklar: "Unser Experte Professor Schmidt ist mit den zuständigen Behörden im Austausch", sagte Flick: "Den Rest werden wir dann erfahren."

Generell zeigte sich Flick im Hinblick auf den Klassiker zuversichtlich: "Der Siegeswille ist top. Es ist herausregend, was wir bisher gezeigt haben", lobte der Coach seine Mannschaft, die unter der Woche in der Champions League mit 6:2 gegen Red Bull Salzburg gewann - legte den Fokus danach aber direkt auf das Spiel: "Sie weiß auch, dass es gegen Dortmund gilt, möglichst wenig Fehler zu machen."

Seit Jahren gilt der BVB als stark in der Offensive, aber anfällig in der Abwehr. In diesem Jahr scheint es genau umgekehrt. Mit 24 Treffern nach sechs Spieltagen sorgte der FC Bayern für eine Liga-Bestmarke, kassierte aber bereits neun Gegentore. Dagegen stellt der BVB mit nur zwei Gegentoren die beste Abwehr. Das sieht auch der Bayern-Coach so: "Dortmund hat eine herausragende Mannschaft. Sie haben in der Defensive mit die beste Mannschaft. Sie haben gute Tiefenläufe, schnelle Spieler", warnte Flick: "Es gilt, eine gute Tiefenabsicherung zu haben."

