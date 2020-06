Bayern-Trainer Hansi Flick schwärmt von Borussia Mönchengladbach: "Tun der Liga gut" - Süle-Comeback rückt näher

Der FC Bayern könnte theoretisch an diesem Wochenende bereits seinen 30. Meistertitel feiern - sollte das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen werden und Borussia Dortmund am Nachmittag zuvor gegen Fortuna Düsseldorf Punkte lassen. Doch an eine Feier denkt Trainer Hansi Flick noch nicht.

Wechseln muss Flick allerdings in seiner Mannschaft. Thomas Müller und Robert Lewandowski fehlen gesperrt, Thiago musste sich einer Operation unterziehen. Vor der Partie gegen Gladbach spräch Flick zudem über ...

... seine Erinnerung an die erste Meisterschaft als Spieler: "In meiner ersten Saison habe ich noch nicht allzu viele Spiele gemacht. Natürlich hat man sich dann gefreut, aber in den Jahren danach war es mehr."

Flick schwärmt vom Gladbach-Fußball

... über das perfekte Spiel: "Es gibt nicht das perfekte Spiel. Als Trainer sieht man das anders. Wichtig ist, auf gewisse Dinge einzugehen. Wir wollen immer besser werden. Am Mittwoch war auch zu spüren, dass die Müdigkeit da war. Das muss man auch akzeptieren. Die Mannschaft hat in 2020 herausragende Leistungen gezeigt. Aber wir wollen weiter machen. Das ist das Entscheidende, das man auch im Erfolg den nächsten Schritt machen will und sich nicht zufriedengibt."

FC Bayern: Die Trainer mit dem besten Punkteschnitt Jupp Heynckes gilt als einer der größten Trainer in der Geschichte des FC Bayern München. Der Punktbeste ist er nicht. Der SPORTBUZZER zeigt das Ranking aller FCB-Coaches in allen Wettbewerben. ©

... Kompliment an den Campus: "Es macht sehr viel Spaß. Wenn man eine gute Atmosphäre in der Mannschaft hat und darüber hinaus auch noch Erfolg hat, ist das umso schöner. Wir haben eine super Qualität auch im Training. Neben den Top-Spielern sind auch unsere Nachwuchsspieler immer sehr engagiert und heben das Niveau im Training. Da muss ich ein Kompliment an den Campus aussprechen, was da geleistet wird. Wir haben da eine gute Basis."

Flick spricht von Süle-Comeback

... über Borussia Mönchengladbach: "In Gladbach wurde in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht. Marco Rose ist ein Trainer mit einer klaren Handschrift. Max Eberl hat eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt, da muss man auch mal ein Lob aussprechen. Sie spielen aggressiv und haben ein gutes Gegenpressing. Gladbach spielt einen schönen Fußball. Das tut der Liga gut und es macht Spaß, wenn Mannschaften das Spiel mit Ballbesitz lieben."