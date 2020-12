Bayern-Trainer Hansi Flick stellt Comeback von Joshua Kimmich in Aussicht - Warnung vor Union

Der FC Bayern steht auf Platz eins in der Bundesliga und dominiert gefühlt die Konkurrenz. Ein Blick auf die Statistik überrascht dann aber doch: Mit 16 Gegentoren stellt der Rekordmeister derzeit nur eine mittelmäßige Defensive. Auch Bayern-Trainer Hansi Flick weiß um die Problematik, verwies am Freitag aber lieber auf den Tabellenplatz anstatt ein Problem heraufzubeschwören. " Wir stehen da, wo wir stehen wollen ", sagte er.

Dennoch ist er mit den 16 Gegentoren zehn Spielen natürlich nicht zufrieden. "Das ist nicht unser Anspruch, dass wir so viele Tore kassieren. Die Abstimmung in der Viererkette ist nicht ganz so da", gab Flick zu und warnte deshalb auch vor dem nächsten Gegner Union Berlin am Samstagabend (18.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker). "Sie haben die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen und haben viele Torschützen", so der Bayern-Trainer. "Sie spielen mit viel Leidenschaft, körperlicher Präsenz und intensiven Zweikämpfen. Sie spielen guten Fußballer und können sich gut aus Drucksituationen befreien", erklärte Flick die Stärken des Überraschungsteams.