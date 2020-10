Bayern-Trainer Flick hofft "immer noch" auf Alaba-Verlängerung – Sané wieder Startelf-Kandidat

Der Poker um David Alaba bleibt die größte offene Baustelle beim FC Bayern München. Der Österreicher hat seinen auslaufenden Vertrag noch immer nicht verlängert - vor wenigen Tagen endete eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den Beratern des Innenverteidigers und den Münchnern ohne Ergebnis. Die Fronten gelten als verhärtet. Bayern-Trainer Hansi Flick würde gern mit Alaba weitermachen. "Ich hoffe immer noch, dass er bei Bayern unterschreibt. Auch, weil er weiß, was aktuell für eine Situation in München da ist. Es macht sehr viel Spaß mit der Mannschaft und wir haben eine gute Atmosphäre. Wir spielen erfolgreichen Fußball und der Verein gehört zu den besten der Welt", sagte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr, Sky).

Die Voraussetzungen seien in München "für jeden Spieler top", sagte Flick weiter. "Er wird sich das sicher gut überlegen. Jede Entscheidung muss man akzeptieren, aber ich hoffe, dass er bleibt." Alaba hatte zu Saisonbeginn nicht immer die Top-Leistungen gebracht, die man aus der vorherigen Spielzeit von ihm gewohnt war. Flick sieht den 28-Jährigen inzwischen jedoch wieder auf dem alten Niveau: "In Bielefeld gegen Atlético, gegen Frankfurt - er macht seine Sache gut und ist sehr fokussiert. Auf dem Platz ist er lautstark. Einer, der die Defensive führt, das brauchen wir auch. Für mich ist es kein Unterschied zur letzten Saison." Mit den Vertragsgesprächen will Flick sich jedoch nicht auseinandersetzen.

Gegen Köln stellte Flick indes ein Startelf-Comeback von Leroy Sané in Aussicht. Der Nationalspieler hatte zuletzt gegen Lokomotive Moskau noch auf der Bank gesessen, nachdem er von einer Knieverletzung genesen war. Sané sei "mittlerweile soweit, dass er auch von Anfang an spielen kann", sagte Flick. Das gleiche gelte für Serge Gnabry, der beim 2:1-Sieg in Russland bereits eingewechselt worden war, nachdem er seine Corona-Quarantäne vorzeitig beenden konnte.