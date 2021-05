Bericht über Laufzeit: Bayern-Trainer Hansi Flick soll DFB-Vertrag bis 2024 unterschreiben

Der scheidende Bayern-Coach Hansi Flick hatte zuletzt den Poker um den Bundestrainer-Posten mit dem Deutschen Fußball-Bund selbst eröffnet. Der 56-Jährige ist der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Joachim Löw nach der Europameisterschaft im kommenden Sommer. "Es gab schon Gespräche, auch mit Olli (Bierhoff), ohne Frage", sagte Flick vor wenigen Tagen. Der Trainer des FC Bayern fügte aber auch sofort hinzu: "Aber es gab durchaus auch andere Gespräche." Laut Münchner Abendzeitung ist eine mögliche DFB-Rückkehr sehr konkret.

Flick werde dem Bericht zufolge im Anschluss an die EM den Posten von Löw übernehmen. Der Kontrakt gelte dann für die WM 2022 in Katar und auch für die Heim-EM 2024 in Deutschland. Flick wurde 2014 in Brasilien als Assistent von Löw Weltmeister mit der Nationalmannschaft. "Bundestrainer ist etwas Besonderes. Ich weiß, was mich da erwarten wird", erklärte der Bayern-Trainer vor wenigen Tagen.