Bayern-Trainer Flick kündigt mögliches Kader-Comeback von Süle an - Startelf-Einsatz für Thiago?

Zum Saison-Abschluss, dem Finale im DFB-Pokal am Samstag (20.30 Uhr, ARD und Sky), könnte Niklas Süle seine Rückkehr in den Kader des FC Bayern feiern. Das kündigte Hansi Flick am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel gegen Bayer Leverkusen an. "Auch Niklas Süle ist mit an Bord. Wir hoffen, dass er auch im Kader stehen kann", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters.

Der 24 Jahre alte Abwehr-Chef der Bayern hatte sich im vergangenen Oktober im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (2:2) - noch unter Ex-Coach Niko Kovac - einen Kreuzbandriss zugezogen. Demnach hat der deutsche Nationalspieler bislang noch nie unter Flick im Aufgebot gestanden. „Bei ihm war es eine sehr gute Entwicklung, er war in dieser Woche bei jedem Training mit dabei. Entscheidend ist, dass er mit nach Berlin fahren durfte", erklärte der Münchener Coach.

Flick: Entscheidung über Kader-Platz für Süle nach Abschlusstraining Eine endgültige Entscheidung falle erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend, betonte Flick. Nicht komplett ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich ist, dass Süle nach seiner rund neunmonatigen verletzungsbedingten Pause auch tatsächlich wieder auf dem Platz stehen wird. Das sehr erfolgreiche Abwehr-Zentrum in der Viererkette bildeten nach dem Ausfall des Innenverteidigers der zuvor bereits aussortierte Jerome Boateng und der eigentlich als Außenverteidiger eingesetzte David Alaba - dessen Zukunft noch offen ist. Der Österreicher erntete für seine Einsätze in der Zentrale zuletzt viel Lob. Sky-Experte Lothar Matthäus sagte jüngst: "Die Stabilität in der Abwehr ist ein großer Verdienst von David Alaba, der viele Qualitäten hat."

