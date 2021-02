Bayern-Trainer Hansi Flick klagt nach Remis gegen Bielefeld: "Kader kommt an Grenzen"

Jerome Boateng, Leon Goretzka, Javi Martinez, Thomas Müller, und, und, und. Die Ausfallliste beim FC Bayern ist derzeit extrem lang - und nun gesellte sich auch noch Douglas Costa hinzu . Der Brasilianer wird dem Rekordmeister vorerst fehlen, wie der Verein am Montagabend vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld (3:3) bekanntgab. Für Trainer Hansi Flick war dieser personelle Engpass auch einer der Gründe für das Remis gegen die Ostwestfalen am Montag.

"Wenn man so viele Ausfälle hat, kommt jeder Kader an die Grenzen", sagte Flick nach dem spektakulären Spiel bei DAZN. "In der Offensive hakt es. Es ist so im Laufe einer Saison." Gegen Bielefeld bot Flick Eric Maxim Choupo-Moting zusammen mit Robert Lewandowski auf. Viele Offensivkräfte saßen aber nicht mehr auf der Bank, die mit vielen Talenten aufgefüllt wurde. Doch Flick gab leichte Entwarnung vor dem Spiel am kommenden Wochenende gegen Eintracht Frankfurt. Javi Martinez und Leon Goretzka könnten schon am Donnerstag wieder ins Training einsteigen.