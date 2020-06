Bayern-Trainer Hansi Flick kritisiert Pokal-Ansetzung: "Hätte man nach der Liga spielen können"

Das passte zum Spiel des Rekordmeisters in der zweiten Halbzeit. Während Robert Lewandowski und Co. die Frankfurter in der ersten Halbzeit noch schwindelig spielten, war in der zweiten Halbzeit die Luft raus - und die Eintracht kam sogar zum Ausgleich. "Wir waren durchaus auch pomadig und müde, geschlaucht von den letzten Wochen", sagte Müller. "Das hat sich in der zweiten Halbzeit verschlimmert."