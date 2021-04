Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt: Robert Lewandowski kurz vor Comeback

Der FC Bayern verpasste zuletzt ohne die Stammspieler Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Niklas Süle den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Und das Quartett kehrt auch zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg nicht komplett zurück in das Aufgebot. Dennoch sorgen die jüngsten Aussagen von Trainer Hansi Flick bei der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für etwas Beruhigung.

Lewandowski stehen dem deutschen Rekordmeister in Wolfsburg noch nicht zur Verfügung. Bereits am Dienstag gegen Bayer Leverkusen oder spätestens am übernächsten Samstag beim FSV Mainz soll der Pole wieder zum Aufgebot gehören. "Ich habe Lewy gerade gesehen. Am Samstag reicht es noch nicht, für Dienstag müssen wir abwarten", sagte Flick am Freitagmittag in der Medienrunde.