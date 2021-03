Bayern-Trainer Hansi Flick als Löw-Nachfolger zum DFB? So reagiert Leroy Sané auf die Gerüchte

Er kommt beim FC Bayern München immer besser in Schwung. Seit Mitte Februar glänzte Leroy Sané in sechs Pflichtspielen mit vier Vorlagen und einem Treffer. Auch nach eigener Einschätzung steigt die Formkurve des Sommer-Neuzugangs von Manchester City langsam an. "Ich denke, jetzt ist eine Weile vorbeigegangen, ich fühle mich auch immer besser und besser, hatte mehr Zeit die Automatismen, die Mannschaft kennenzulernen. Deshalb geht es in letzter Zeit auch ein bisschen bergauf bei mir", befand der 25-Jährige vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/Sky) gegen Lazio Rom (Hinspiel: 4:1). "Für mich war es am Anfang generell einen Tick schwieriger, weil ich den Spielrhythmus vorher nicht hatte", erläuterte er weiter. "Jetzt ist eine Weile vorbeigegangen. Ich fühle mich immer besser und besser. Ich hatte mehr Zeit, um die Automatismen und die Mannschaft kennenzulernen. Deshalb ging es in letzter Zeit bergauf bei mir.“

Anzeige