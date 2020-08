Bayern-Trainer Hansi Flick adelt Thomas Müller: "Einmalig, nicht zu kopieren" - BVB mit "Riesenpotenzial"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat kurz vor dem Start seines Teams ins Final-Turnier der Champions League in Lissabon das Geheimnis seines Erfolgs analysiert. "Ich versuche, jeden Spieler, jeden Menschen, dem ich begegne, mit Respekt zu behandeln. So wie ich eben selbst gerne behandelt werden möchte", sagte er der Sport Bild. "Da geht es um Wertschätzung, Kommunikation, das war immer ein wichtiger Teil meiner Arbeit."

Flick: "Spitze ist breiter geworden"

Flick lobte aber auch den Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund: Der BVB habe junge, qualitativ gute Spieler: Reyna, Sancho, Haaland, nun Bellingham. "Das ist eine enorme Qualität und ein Riesenpotenzial." Er schaue dem BVB gerne zu, und auch Gladbach, Leipzig oder Leverkusen hätten eine Kontinuität in ihrer Arbeit und brächten Talente raus. "Bayern und Dortmund ziehen in der Bundesliga nicht mehr allein ihre Kreise. Die Spitze ist breiter geworden."

Am Freitag (21 Uhr) spielt der deutsche Double-Gewinner Bayern München im Viertelfinale des Final-Turniers der Champions League in Portugal gegen den FC Barcelona. Der deutsche Rekordmeister räumte den spanischen Top-Klub schon einmal auf dem Weg zum Titelgewinn aus dem Weg. 2013 demontierten die Münchener die Katalanen im Halbfinale im Gesamtergebnis mit 7:0 demontierten. Beim 4:0 in München traf Müller doppelt, beim Rückspiel in Spanien gelang ihm der Treffer zum 3:0-Endstand. Neben Müller waren damals schon Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Javi Martínez und David Alaba dabei.