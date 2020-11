Bayern-Trainer Hansi Flick stolz auf Mentalität der Spieler - Boateng: "Das zeichnet uns aus"

Der FC Bayern hat auch trotz einer durchwachsenen Leistung gegen FC Salzburg seinen dritten Sieg in der Champions League eingefahren - und am Ende einen wahren Kantersieg gelandet. Am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 6:2 in Österreich durch . Dabei hatte der Triple-Sieger der Vorsaison mächtig Probleme gegen die gut eingestellte Mannschaft von Jesse Marsch.

"Für die Zuschauer war es ein tolles Spiel – für die Trainer nicht so", sagte Flick deshalb nach der Partie bei Sky. Dennoch war er zufrieden mit seinen Spielern - zumindest hinten raus: "Zum Schluss haben wir unsere Stärken gezeigt, daher bin ich mit der Mentalität meiner Mannschaft sehr zufrieden." In den letzten elf Minuten der Partie erzielte der FC Bayern vier Treffer und stellte von 2:2 auf 6:2.

Am Ende war es typische Bayern-Mentalität, die das Spiel zu Gunsten des Rekordmeisters wendete. Immer wieder in den vergangenen Wochen und Monaten hatten Spieler und Trainer beschworen, dass jeder unbedingt gewinnen will - der große Pluspunkt gegen viele Konkurrenten, die vielleicht mit einem Remis zufrieden gewesen wären. "Am Ende haben wir gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollenn und noch eine Schippe draufgelegt. Das zeichnet uns aus", sagte Boateng stolz, der mit seinem Tor zum 3:2 den Weg zum Erfolg ebnete. "Es hört sich sehr klar an, aber so war es nicht", sagte Flick.